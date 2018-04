Missiroli: “Peccato per il pareggio, ci abbiamo creduto, volevamo i tre punti”

Simone Missiroli, centrocampista del Sassuolo, ha commentato in mixed zone il pareggio tra i neroverdi e il Napoli nella partita di ieri pomeriggio dicendosi rammaricato per non aver raccolto tutta la posta in gioco.



“Ci abbiamo creduto, volevamo i tre punti. Pareggiarla è un peccato, ma ci teniamo questo punto. Il contatto tra Rogerio e Callejon? Non ho visto niente, ditemelo voi se c’era qualcosa, io non l’ho rivisto. Ci siamo messi lì corti, compatti, abbiamo cercato di non farli viaggiare tra le linee, in contropiede siamo riusciti a renderci pericolosi. Loro hanno questo modo di giocare che se hanno mezzo metro di spazio possono metterci in difficoltà. Abbiamo avuto le possibilità per fare il 2-0, peccato perché col 2-0 potevamo gestire meglio la partita. Il Chievo? È una gara importante, anche loro vengono da una vittoria, quindi saranno motivati. Stiamo bene, è stata una partita dispendiosa per 95’, ma a questo momento della stagione ci sta”.

