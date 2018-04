Mister Scienza vince e paga pegno: tuffo al mare in tuta

Il mister del Monopoli, Giuseppe Scienza, mantiene la promessa dopo la vittoria della sua squadra.

Da calciatore, sui campi anche della Serie A, non mollava mai fino all’ultimo e famose erano le sue “bombe” da lontano che battevano qualsiasi portiere in tuffo disperato. E proprio da un tuffo riparte Giuseppe Scienza, detto Beppe, ex centrocampista ora allenatore del Monopoli. Il mister dei pugliesi si è tuffato nello splendido mare di Polignano a mare dopo la clamorosa vittoria al minuto 93 in casa del Rende che ha permesso l’aggancio clamoroso al sesto posto in piena zona play-off.

Scienza prima della gara aveva detto: “Se il Monopoli vince a Rende giuro che mi tuffo in mare con i vestiti“. Detto fatto, la vittoria è arrivata (1-0 con gol di Longo) e la promessa è stata mantenuta; il mister ha pagato con il tuffo in tuta esclamando “lo rifarei ogni settimana” (CLICCA QUI). Chissà che non diventi una consuetudine per davvero verso la clamorosa conquista della Serie B.

