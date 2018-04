Modugno: “Contro l’Udinese più Milik che Mertens”

Francesco Modugno ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’inviato di Sky Sport ha riportato le ultime indiscrezioni di formazione in casa Napoli.

“Tutto ci porta a pensare che giochi Milik contro l’Udinese. Da una parta Mertens è diffidato, in più è molto scarico mentre il polacco è carico. C’è anche una sorta di tabella che rende ancora più concreta la possibilità che giochi Milik. Squalifica Koulibaly? Mi aspetto Chiriches più di Tonelli per tutta una serie di valutazioni, le stesse che hanno portato a giocare Tonelli l’ultima volta. Anche Zielinski a centrocampo è un’idea che si fa sempre più concreta, bisogna capire solo al posto di chi, se di Hamsik o di Allan, perché se giocasse al posto del brasiliano questo porterebbe Diawara a giocare al posto di Jorginho per non avere un centrocampo troppo scoperto”.

