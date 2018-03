Modugno: “La Juve non era abituata ad avere un avversario vero, ora c’è il Napoli”

Francesco Modugno, giornalista, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “Il Napoli di Sarri l’unica squadra che non ha ancora battuto è la Roma.

Milik? Sarri lo attende, è lui che deve fare un regalo al tecnico. La disponibilità deve darla lui, certo è stato sfortunato e in questo momento forse la paura, come giusto che sia, gli sta prendendo un po’ di tempo.

La Juventus è l’ostacolo del Napoli ma è anche viceversa perché fino ad ora un avversario come il Napoli non lo ha incontrato. La Juve non era abituata ad avere un avversario vero gli anni scorsi i bianconeri il campionato lo avevano già chiuso.

Oggi si verificheranno le condizioni di Hysaj che ha un po’ di affaticamento. Il Napoli ha fatto bene il suo programma fino ad oggi.

Le scelte di Sarri? Questa squadra da maggiori garanzie al tecnico e credo che non cambiarà nulla per sabato”.

