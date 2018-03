Modugno: “Momento serio a Castel Volturno, fondamentale il Genoa”

Il giornalista di Sky Sport ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Qui a Castel Volturno ho visto visi seri che fanno capire che il momento è importante, cruciale, dove serve vincere prima della sosta. Ancor più fondamentale vincere domenica sera contro il Genoa, per chiudere il miniciclo con lo stop per le Nazionali e per ripartire al meglio. La Juve dovrà affrontare anche la Champions League e se arriva in semifinale dovrà giocare a ridosso di Inter e Napoli, si deciderà tutto anche a fine campionato con la finalissima di Coppa Italia. Non vedo ostacoli proibitivi oltre per i bianconeri, lo dico con tutto l’affetto per le due squadre ma Samp e Benevento non sono paletti rischiosi”.

Comments

comments