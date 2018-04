Moggi: ” Sarri non ha vinto niente. Resterà a Napoli”

L’ex dg della Juventus Luciano Moggi ha parlato ai microfoni di Tutto Mercato Web.

“La Juve deve pensare a vincere campionato e Coppa Italia, tanto in Champions League non aveva chance neanche all’inizio”. “La Juve – prosegue Moggi – a centrocampo era inferiore al Real Madrid, se in difesa ci fosse stato uno più giovane probabilmente quella rovesciata Cristiano Ronaldo non l’avrebbe neanche fatta. Centrocampo nettamente inferiore, in attacco il Real è come il Barça come con Messi. La squadra di Allegri comunque – continua l’ex dirigente bianconero -non devono mai darsi per persi prima di giocare . Al momento non ha vinto niente. Se perde il campionato ha zero titoli, qualcosa dovrà pur cambiare. Giuntoli ha fatto il suo dovere e Sarri anche. Ritengo sia difficile che Sarri si muova: è preferibile che resti a Napoli. Se la richiesta è del Monaco può restare in azzurro”.

Comments

comments