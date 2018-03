Dopo il sorteggio dei quarti di finale, Monchi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Premium Sport.

Il direttore sportivo ha parlato della notizia di Alisson. Queste le sue parole: “È vero che il Napoli vi ha chiesto Alisson? Sorrido. Sorrido e basta. In Spagna il 28 dicembre è il giorno in cui si scrivono fake news, io ho letto qualcosa e mi sembrava di essere in quel giorno”.

