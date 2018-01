Monchi: “Vogliamo rinforzarci. La Roma viene descritta come un club in smobilitazione”

Oggi durante la conferenza stampa di Eusebio Di Francesco, è intervenuto anche il direttore sportivo Monchi.

Il direttore giallorosso ha parlarono del calciomercato: “Tolgo poco tempo al mister, ma ci troviamo a dover fare chiarezza anche alla vigilia di una partita così importante. Da giorni la Roma viene descritta come un club in smobilitazione. Ho letto addirittura che staremmo vendendo calciatori a loro insaputa. Questa descrizione è però lontana dalla realtà, non è una colpa avere giocatori forti che interessano ad altri club.

Quando arrivano delle offerte è mio dovere valutarle, così come quando a farle siamo noi. E’ successa la stessa cosa quando ero a Siviglia e i risultati sono arrivati. Anche qui cerco di prendere le decisioni più giuste, ma voglio essere chiaro una volta per tutte: non andiamo a caccia di offerte in giro per il mondo, non voglio ridimensionare la squadra. Vogliamo rinforzarla.

Un direttore sportivo è contento quando i nomi di chi sta seguendo non escono sui giornali, ma non pensiate che stiamo dormendo. Grazie”.