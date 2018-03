Monchi: “Vogliamo tenere Allison con noi”

Il ds della Roma conferma la volontà della società di tenere Allison e parla della Champions.

“Dobbiamo prepararla nel migliore di modi e provare a fare qualcosa di difficile, qualcosa che nessuno immagina». È il disegno di Monchi in vista dei quarti contro i blaugrana: l’andata si giocherà il 4 aprile al Camp Nou, il ritorno il 10 all’Olimpico. «Loro favoriti? L’etichetta di favorito non implica già il passaggio del turno – dice il dirigente giallorosso a Cadena Cope -. Significa che hanno maggiori possibilità. Essere tra le otto d’Europa ti permette di sognare. Ci prepareremo per realizzare questo sogno.”

Monchi tranquillizza tutti i tifosi romanisti su Alisson: «È titolare nel Brasile, in questa stagione ha fatto dei progressi enormi. Ha soltanto 26 anni, i margini di miglioramento sono ampi. Dà sicurezza alla squadra e noi siamo felici del suo rendimento. Offerte? No, nessuna. Circolano molte voci a riguardo, ma vogliamo tenerlo con noi». Un altro gioiello da coccolare è ovviamente Ünder: «Arriva dalla Turchia e da un periodo di lungo adattamento. Pian piano si sta rivelando un giocatore importante. I suoi gol sono stati fondamentali in un momento difficile per la squadra. È giovane, deve crescere e saper gestire emozioni e pressioni. Deve maturare per assumere quel ruolo di leader che hanno De Rossi, Nainggolan, Strootman, Manolas e Kolarov».

