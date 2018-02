Mondiali, la Var ci sarà anche per i medici

Altra, grande, innovazione nel mondo del calcio.

Arriva la ‘Video Assistence’ anche per i medici delle 32 nazionali impegnate nei Mondiali in Russia. L’annuncio è stato fatto nel corso del Workshop Fifa che si sta svolgendo a Sochi. Michel D’Hooghe, presidente della commissione medica, ha spiegato che “ogni nazionale avrà un secondo dottore davanti a un video, in modo da valutare con immediatezza, e con l’aiuto delle immagini, l’accaduto e fare una prima diagnosi. Pensate quanto può essere utile una cosa del genere in casi come le commozioni cerebrali”. La Fifa ha deciso così dopo che problemi del genere avevano caratterizzato lo scorso Mondiale, basti pensare al tedesco Kramer, infortunatosi durante la finale con l’Argentina e che poi, al momento delle feste per la vittoria, non ricordava nulla e chiese cosa stesse succedendo. “Per aiutare i medici – spoiega D’Hooghe – abbiamo messo a punto un sistema per il quale un assistente del primo dottore, o un altro specialista, sarà davanti a uno schermo tv e aiuterà il collega in campo a decidere”.

Fonte Ansa

Comments

comments