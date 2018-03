Mondiali, Reina: “noi portieri avremo molti problemi”

Il portiere azzurro e della nazionale spagnola si scaglia contro il particolare tipo di palloni scelto per la manifestazione.

Sarà un Mondiale pieno di gol generati da tiri dalla lunga distanza. Il vaticinio arriva dai portieri preoccupati per il nuovo pallone che hanno «assaggiato» in queste prime amichevoli e al quale dovranno cercare di abituarsi in fretta. «Telstar 18» è un nome che sta rovinando le notti di tanti numeri uno che hanno prodotto nelle ultime ore un coro unanime di dissenso.

Fra i più preoccupati c’è Pepe Reina: «Secondo me dovrebbero cambiarlo, sono ancora in tempo. Fa cose strane, ha un volo incontrollabile, si può migliorare. Scommetto che al Mondiale con un pallone così ci saranno almeno 35 gol da fuori, non c’è nessuno che riesce a capire la traiettoria. E’ ricoperto con una pellicola di plastica che rende difficile la presa. Noi portieri avremo molti problemi».

Comments

comments