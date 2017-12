Emiliano Mondonico ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Gli strabilianti numeri in trasferta del Napoli sono dovuti al fatto che le altre, quando giocano in casa, non possono mettere il pullman davanti alla porta ma devono giocare per forza. E quando affronti il Napoli giocando a viso aperto perdi, perché è più forte. E’ difficile fare catenaccio in casa e così sarà anche contro il Crotone”.