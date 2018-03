Domani prima di ogni gara di campionato verranno osservati 60 secondi di silenzio in omaggio al mister.

Per commemorare la scomparsa di Emiliano Mondonico verrà osservato un minuto di silenzio in questo fine settimana su tutti i campi di Serie A prima delle partite dell’undicesima giornata di ritorno. Lo ha disposto il Commissario straordinario Giovanni Malagò, come si legge sul sito della Lega Serie A.

–

–

–

_

Fonte: Ansa

Comments

comments