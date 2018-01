Mondonico: “Il Napoli si sta comportando da scudetto, è solido difensivamente”

Emiliano Mondonico, ex allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Ho visto Atalanta-Napoli e per un’ora non ci sono stati tiri in porta. Gli azzurri si sono comportati come una squadra che vuole vincere lo scudetto. Il Napoli è primo in classifica perché ha preso meno gol di tutti, la difesa conta sempre tanto. I meriti sono di Sarri che è stato eccezionale perché ha dato questa solidità. I campionati si vincono così. In passato la difesa del Napoli era in funzione dell’attacco, nella Juventus è sempre stato il contrario. Adesso gli azzurri si sono adeguati e i risultati sono positivi”.