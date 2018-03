Mondonico: “Sarri senza alternative? Con la Lazio senza Hamšík ha giocato meglio”

L’ex allenatore della squadra azzurra è intervenuto in esclusiva ai microfoni dell’emittente radiofonica crc.



“Credo proprio che il Napoli possa vincere lo scudetto, sia perchè ha un gioco bellissimo e redditizio, sia perché la Juve è impegnata in Champions e penso che darà il massimo nella coppa. Poi ovviamente può succedere l’inverosimile, ma nella logica questo concetto può far ottenere il titolo di Campione d’Italia agli azzurri.

In Europa League il Napoli se la giocherà, alla fine si possono giocare due partite in una settimana, non è affatto un peso. Non è vero poi che Sarri non ha alternative, contro la Lazio lo si è visto con Zielinski al posto di uno come Hamsik: il gioco non è cambiato ed è pure migliorato. Il Napoli ha imparato a soffrire, ad esaltarsi e soprattutto a non mollare mai, sono grandi qualità che ti portano lontano”.

