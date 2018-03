Money League, il Napoli entra nella top 20

La Deloitte Football Money League ha redatto una classifica delle venti squadre con i fatturati più alti in giro per il mondo.

La classifica è guidata, ancora, dal Manchester United, mentre, in seconda posizione, il Real Madrid ha scavalcato il Barcellona, sceso sul gradino più basso del podio. Tra le italiane, ovviamente, la prima è la Juventus, che ha migliorato del 20% il proprio fatturato rispetto a quello della scorsa stagione. A sorprendere è la presenza dell’Inter, dovuta al miglioramento dei ricavi commerciali (del 137%, circa 75 milioni) grazie alle sponsorizzazioni di Suning: i nerazzurri occupano la quindicesima posizione.

Bene anche il Napoli, che rientra in questa speciale classifica dopo tre anni. Gli azzurri hanno ricavato ben 147 milioni dai diritti televisivi, cifra record per il club di De Laurentiis, la cui permanenza, però, dipende dall’esito del campionato in corso, vista l’eliminazione ai gironi di Champions League.

Fuori dalla top 20 il Milan, al 22° posto, e la Roma, 24°, ma i giallorossi hanno ottime possibilità di rientrare tra le migliori venti grazie allo splendido percorso nella massima competizione europea, in cui, nel mese di aprile, se la vedrà con il Barcellona.

Comments

comments