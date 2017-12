Montella: “Contento e sorpreso di questa possibilità, sono entusiasta”

L’ex tecnico napoletano del Milan è entusiasta della sua nuova avventura al Siviglia.

“Sono contento e anche sorpreso, non me l’aspettavo. Questa possibilità è arrivata all’improvviso e sono estremamente entusiasta di approdare in Spagna, in questa nuova avventura, in una grandissima società, con un pubblico meraviglioso. Ho avuto modo di giocare a Siviglia in semifinale di Europa League con la Fiorentina e si faceva fatica a parlare in panchina, a causa del tifo. Sono curioso ed entusiasta.

Andare all’estero è un’esperienza che volevo fare. Magari non era prevista nell’immediato, soprattutto a inizio anno, ma era nei miei programmi e nei miei sogni. Perchè il Siviglia mi ha scelto? Questo andrebbe chiesto alla società, però in Spagna si gioca prevalentemente per divertire e per fare risultato”.

Fonte: Ansa