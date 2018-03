Montervino: “Con Inter gara difficile. Reina non può prendere 4 goal”

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, è intervenuto a Radio Marte.

Queste le sue parole: “Sarebbe stato meglio non affrontare una squadra come l’Inter perché anche se ultimamente non sta esprimendo il miglior calcio, Spalletti sa far giocare bene le sue squadre e sa metterle nel migliore dei modi in campo, il Napoli potrebbe trovare delle difficoltà.

Reina per me è un grande portiere, sta facendo un campionato normale ma da un portiere che chiede tanti soldi a stagione alla sua età mi aspetto un campionato straordinario. Resta sempre un grande portiere per tutte le prodezze fatte ma su 5 tiri non puoi prendere 4 goal” .

A cura di Sabrina Fiorenzano

Comments

comments