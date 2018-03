Montervino critico: “L’Europa League non si può snobbare in quel modo”

L’Ex centrocampista e capitano del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli:

“L’Europa League è una competizione troppo importante per essere abbandonata in quel modo. Credo sia stata una scelta, non so, ma di certo io non l’avrei fatta.

Domani servirà una risposta importante, bisogna vincere con una grande prestazione e restare in testa al campionato.

Se fossi stato in campo e avessi visto uno dei titolari andare a metà velocità avrei sfasciato lo spogliatoio. A volte, mandare a quel paese un compagno titolarissimo, fa bene”.

