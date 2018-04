Francesco Montervino, ex giocatore e capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte delle possibili implicazioni della vicenda Sarri sui giocatori del Napoli.

“Non c’è nessun calciatore che possa disperarsi per la partenza di allenatore oppure che festeggi per un rinnovo. Posso garantirvi che non gli interessa niente pensano solo all’obiettivo, anzi l’idea che un gruppo molto unito possa sfaldarsi li fa avvicinare ancora di più”.

Comments

comments