Monti: “Milik dovrà essere l’arma in più. Sarri ha un contratto da rispettare”

Gianluca Monti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Fuori Gara



“Non capisco perché Sarri, oggi, debba preoccuparsi del suo futuro senza conoscere il destino di tante altre panchine. Sarri ha un contratto, che lo rende forte, e i risultati sono dalla sua parte. Milik non deve essere considerato la carta della disperazione, altrimenti si rischia anche di utilizzarlo male, alzando il pallone. Il polacco dovrà essere un’arma preziosa da sfruttare. Non è facile fare il portiere a Napoli e non è facile familiarizzare subito col calcio italiano, ecco perché scelgo Perin per sostituire Reina”.

