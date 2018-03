Monti: “Napoli dovrà rifondare nella prossima stagione, i cicli finiscono”

Gianluca Monti ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Lo scontro diretto sarà molto importante, primo perché mancheranno poche partite dopo per chi dovrà tentare di rimontare, poi ci sarà l’aspetto psicologico. Infine, la Juventus a Napoli ha vinto quindi anche un pareggio darebbe un punto in più ai bianconeri. Il Napoli però deve cercare di non perdere, sarebbe la conferma della crescita se uscisse imbattuta dallo Stadium.

Sosta? Ha fatto più male alla Juve, basta vedere la situazione infortuni tra Alex Sandro e Chiellini mentre per il Napoli se si esclude il problema di Hamsik, arrivato prima tra l’altro, sono tutti arruolabili. Il Napoli ha un vantaggio nell’avere tanti giocatori che non partecipano al Mondiale, perché altrimenti negli ultimi mesi di campionato tendi a risparmiarti.

Il Napoli deve rifondare dalla prossima stagione. Non vorrei che si eccedesse di gratitudine verso calciatori che non possono più garantire anche fisicamente il rendimento che hanno avuto fino a questo momento. Basta vedere come Mourinho bruciò uno come Coutinho per continuare con il gruppo dei veterani dell’Inter. Pensare che il Napoli debba confermare 10/11 di questa squadra vuol dire mettersi nella condizione di non sapere, Sarri, quanto può chiedere agli stessi giocatori. I cicli hanno un inizio e una fine”.

