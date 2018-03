Monti: “Quest’anno si chiuderà un ciclo”

Gianluca Monti, giornalista de la Gazzetta dello Sport , è intervenuto a Radio Marte

“Spero che non dobbiamo aspettare parecchio tempo ma solamente il 20 maggio di quest’anno per festeggiare. Sia se il Napoli dovesse vincere o dovesse perdere questo sarà un ciclo che terminerà. Il Napol domani sera troverà un Genoa affammato di punti ed Insigne ritroverà Pandev, il macedone è un grande giocatore ed è stato molto utile al Napoli. L’ex Napoli è stato un pò il mentore del giovane napoletano. Reina ha fatto una scelta secondo me leggittima se la società non voleva rinnovargli il contratto, sicuramente si comporterà da professionista fino a fine campionato” .

