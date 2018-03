Moratti: “Per lo scudetto tifo Napoli ma domani dobbiamo vincere noi”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter ha rilasciato una dichiarazione al Corriere dello Sport

Alla presentazione del libro “Inter 110” edito da Skira e curato da Javier Zanetti, Massimo Moratti ha tra l’altro affermato: “Inter-Napoli? Speriamo bene. Arrivare in Champions non è per niente facile, ma dipende dai giocatori e bisogna che se ne rendano conto. Dare tutto per l’Inter è il loro dovere. Lo scudetto? Tra la Juventus e il Napoli spero lo vinca il Napoli, ma la Juventus anche in Champions ha confermato di essere una squadra di sostanza e ha meritato – riporta il Corriere dello Sport -. Noi però dobbiamo pensare a far andare bene l’Inter e se batteremo il Napoli tanto meglio”.

Comments

comments