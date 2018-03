Moriero: “Europa League stimolo positivo. Politano e Verdi sarebbero serviti”

Francesco Moriero ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“L’Europa League rappresenterà una stimolo positivo, non credo sia un problema. E’ sempre bello vincere in Europa: Sarri dovrà gestire la rosa e il minutaggio, ma i calciatori proveranno a vincere. Sarà un’occasione per chi non gioca meno di mettersi in mostra. Non ho dubbi, il Napoli farà il massimo contro il Lipsia. in campionato gli azzurri sono superiori alla Juventus e lo avrebbe dimostrato.

Io con Sarri? Fa un gioco offensivo, avrei segnato tanto, ma ne avrei fatti fare tanti ai miei compagni. Si sfruttano tanto i tagli, gli esterni vengono valorizzati al massimo. Sarebbe stato l’allenatore ideale per le mie caratteristiche. Politano e Verdi sarebbero stati dei rincalzi importanti e avrebbero dato una grossa mano. Il Napoli ha bisogno di questo tipo di giocatori”.

