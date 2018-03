Moriero: “Napoli unico rammarico della mia carriera”

Francesco Moriero, ex di Napoli e Roma, ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Mertens e Dzeko sono due giocatori straordinari, hanno caratteristiche diverse, ma entrambi possono essere decisivi. Non vedo l’ora di gustarmi Napoli-Roma. Sarà una bella partita, le due squadre vengono da momenti differenti: il Napoli ha ritrovato entusiasmo e ritmo, la Roma invece è un po’ in crisi. Se il Napoli giocherà come sa, metterà in difficoltà i giallorossi. Sono curioso di vedere la Roma in fase di non possesso. La Juve? Non sarà facile contro la Lazio. Il mio anno in azzurro fu disastroso, c’erano dei problemi societari, venivo da un infortunio, ci tenevo tanto a fare bene, ma purtroppo non è andata. E’ l’unico rammarico della mia carriera”.

