Moriero: “Se si vuole programmare il futuro si parte sempre dal tecnico”

Francesco Moriero, ex giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Sarri è uno dei migliori allenatori in Europa, il suo Napoli gioca il calcio migliore d’Italia e fa divertire tutti. Il Napoli deve rinnovargli il contratto, ma dobbiamo prima vedere come va a finire questo campionato. Poi, se si vuole programmare il futuro, si parte sempre dall’allenatore.

I diffidati? In questa fase si gioca partita dopo partita, poi durante la gara si gestisce. Sono giocatori troppo importanti per il Napoli in questo momento. Devono giocare e cercare di non essere ammoniti. O magari sì, per saltare la prossima e non rischiare di perdere la sfida con la Juventus.

Sarri sta insegnando che il calcio in Italia può cambiare: il calcio offensivo è fattibile. Quando si trovano allenatori del genere non vengono compresi perché oggi si pensa ai numeri, a non prendere gol. Bisogna fare solo i complimenti a Sarri e da ex calciatore posso dire che sarei stato onorato di giocare in una squadra del genere, da allenatore invece ho solo da imparare”.

