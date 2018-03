Morte Astori, il Dott. De Nicola a Mediaset Premium: “Bisogna investire nella ricerca”

Il medico sociale del Napoli, Dott. Alfonso De Nicola, è intervenuto telefonicamente a Mediaset Premium.

Questo quanto spiegato dal Dott. De Nicola:

“Per prevenire certe cose è necessario investire sulla ricerca e cercare di capire. Noi in Italia siamo forse i primi al mondo e all’avanguardia per la prevenzione delle morti improvvise.

Non mi riferisco al caso del ragazzo perchè non so di cosa stiamo parlando, ma in generale della patologia che in Italia stiamo studiando. In Italia siamo attentissimi a tutto.

Come funzionano i controlli? In Italia abbiamo leggi severe che prevedono che non si può praticare attività agonistica senza una fondamentale visita medico sportiva che è fondamentale perchè rivolta proprio alle patologie cardiocircolatorie che causano la morte improvvise.

Secondo la Legge ogni anno bisogna fare una prova da sforzo, un elettrocardiogramma, un eco-cardiogramma. Se solo ci dovesse essere il sospetto di un piccolo problema che rientra in certi parametri numerici non viene rilasciata l’idoneità.

Cosa può cambiare in pochi mesi dopo le visite del ritiro precampionato? Ci sono alcune patologie tipo le endocarditi batteriche silenti, come nel caso di Morosini del Livorno, che sembrano batteri simili a tonsilliti che possono portare a problemi ai reni guaribili con le opportune cure mediche in pochi mesi, ma che invece possono portare problemi più gravi che è impossibile prevenire. Su questo dobbiamo concentrare le nostre ricerche per il futuro”

