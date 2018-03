Morto Liam Miller, centrocampista irlandese, giocò con Celtic e Manchester United

Il calciatore avrebbe compiuto 37 anni proprio ieri, è stato strongato dal cancro.

Lutto nel mondo del calcio. E’ morto il calciatore irlandese Liam Miller. Aveva 36 anni e stando a quando riportato dai media britannici, pare sia stato colpito da un male incurabile.

A riportare la notizia è l’Ansa. Miller è stato centrocampista dell’Irlanda dal 2004 al 2009 ed ha giocato per Celtic, Manchester United e Leeds United; poi in Australia e negli Stati Uniti. Non una grande carriera quella di Miller che però pare avesse lasciato il segno soprattutto in Inghilterra che lo ricorda con affetto e stima.

A cura di Daniele Arcella

Comments

comments