Mourinho, ingaggio record per commentare il Mondiale

L’allenatore portoghese del Manchester United lavorerà soltanto 4 giorni in Russia.

Forse non sarà “il Mondiale più bello della storia dei Mondiali” come ha dichiarato il presidente della FIFA Infantino, ma sicuramente quello che si disputerà in Russia sarà un Mondiale ‘Special’. José Mourinho sarà infatti presente in qualità di opinionista della tv russa ‘RT’, che ha dato annuncio dell’accordo col tecnico dello United: il portoghese, secondo quanto riporta il tabloid britannico ‘Daily Mail’, guadagnerà 450mila euro per ogni giorno passato in Russia (1,9 milioni in tutto per 4 giorni di lavoro), mentre per la finale gli verrà concessa la possibilità di collegarsi via satellite.

–

Cifre mostruose, che per qualche giorno permetteranno allo Special One di guadagnare addirittura più di Lionel Messi (che prende 110mila euro al giorno, ndr), che si spiegano così: il canale russo non possiede i diritti per trasmettere le partite e per questo punta tutto sui programmi di approfondimento, dove gli ospiti saranno nomi altisonanti, come appunto Mourinho e Peter Schmeichel, il grande portiere danese che difese la porta dei Red Devils dal 1991 al 1999.

–

_

_

Fonte: premiumsporthd

Comments

comments