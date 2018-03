Mourinho: “Vincere contro il Chelsea. Pogba è un professionista serio”

A poche ore dal grande big match tra United e Chelsea, l’allenatore ex Inter difende la squadra dalle polemiche post Champions League.

Nel weekend super sfida in Premier: il Manchester United affronterà l’ex club di Jose Mourinho, il Chelsea. Lo United cercherà di agguantare la seconda posizione in classifica e mettere a distanza i rivali londinesi. Mourinho dovrà battere il Chelsea di Antonio Conte, possibilmente con una prestazione convincente, dopo le polemiche scaturite all’indomani del pareggio contro il Siviglia in Champions.

Nella consueta conferenza stampa lo “Special One” ha parlato della gara e non solo. Argomento trattato, quello su Paul Pogba. L’ex juventino era stato lasciato in panchina mercoledì e la decisione aveva provocato non poche polemiche. Molte testate giornalistiche fino a ieri scrivevano di un Pogba deciso a lasciare Manchester. Tutto smentito o almeno da parte di Mourinho che avrebbe dichiarato: “Pogba? Ha giocato molto bene con il Siviglia. Ci ha messo una manciata di secondi per essere pronto, ha aiutato la squadra dimostrandosi un grande professionista”.

Pace fatta quindi o forse no tra giocatore ed allenatore. Di certo ci sarà la sfida: Manchester United-Chelsea, e che partita.

A cura di Daniele Arcella

