Nel corso di Tiki Taka Giampiero Mughini ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Solo un cretino non capirebbe la gioia dei tifosi del Napoli ed io per fortuna non sono cretino.

Napoli fa paura? Non più di quanta ne facesse ad inizio campionato.

Io nella mia modestia dissi che dopo i primi 90 minuti di questo campionato che il Napoli era la squadra favorita per lo scudetto”

