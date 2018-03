Muntari:”Milan non convocarmi più”

La situazione in classifica del club rossonero non è delle migliori. Come se non bastasse, scoppia anche il caso Muntari. Il procuratore del centrocampista Federico Pastorello ha dichiarato attraverso il proprio profilo twitter:

“Muntari ha chiesto di non essere convocato, visto che non rientra nei piani tecnici per la prossima stagione. Il Milan ha dato l’ok”.

Non è difficile immaginare quindi che il futuro del nazionale ghanese sarà lontano del capoluogo lombardo.

