Muore il figlio di Canizares, l’ex portiere lo annuncia su Twitter

L’ex estremo difensore del Real con un toccante tweet conferma la morte del bambino.

“Mio figlio Santi è morto. Penso che dovrei essere io a dirti grazie, in segno di gratitudine per tutte le espressioni di sostegno e affetto che ho ricevuto da te. È partito circondato dalla pace e ha compreso la sua missione in questi cinque anni che ci ha accompagnato”.

Mi hijo Santi ha fallecido.

Creo que he de ser yo quien os lo cuente, en agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido de vosotros.

Se ha marchado rodeado de paz, y habiendo comprendido su misión en estos cinco años que nos ha acompañado.#santicampeon — SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) 23 marzo 2018

Comments

comments