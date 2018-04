Mura: “Da capitano Buffon doveva dire qualcosa”

Gianni Mura è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, commentando l’incontro di Champions di Madrid e il caos post partita con le dichiarazioni di Buffon.

“Un conto è la partita è un conto sono le parole che sono state dette dopo. La partita è stata molto importante ora si vuole ridurre tutto alla maleducazione di Buffon. Quello che ha fatto molto arrabbiare gli juventini è il fatto che l’arbitro non si sia consultato con l’addizionale. Bisogna sapere che Buffon come calciatore è stato un esempio di Fair Play se oggi ha sbroccato avrà avuto qualche motivo. Non credo a congiure contro la Juventus. Per lo scudetto immagino che sia decisivo sempre di più lo scontro diretto”.

