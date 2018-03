Muraro: “Il gioco del Napoli è una garanzia”

L’ex calciatore ed allenatore è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.



“Il Cagliari è un squadra che sta bene in campo ma è troppo rinunciataria e spesso è vittima di scivoloni difensivi. Lopez non metterà alcun pullman davanti la difesa. Il Napoli non credo farà errori fino alla fine del campionato perché ha un tipo di gioco che lo porta sempre a vincere, una giocata la trovano sempre. L’unico difetto di questo Napoli sta nelle palle inattive, lì dovranno fare molta attenzione” .

A cura di Sabrina Fiorenzano.

