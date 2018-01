Bortolo Mutti, ex allenatore di Napoli e Atalanta, è intervenuto a Radio Punto Zero.

“Il Napoli deve avere una variante in attacco per cambiare copione e Inglese sarà un innesto molto importante, una risorsa utile e complementare al resto del reparto. Inglese è un attaccante fisico, ha buona mobilità, è bravo sia di testa che di piede, attualmente è uno dei più forti attaccanti italiani in circolazione. Per me non è un azzardo farlo giocare nel Napoli, anzi”.