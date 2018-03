Nainggolan dolorante ma Di Francesco lo schiererà

Il calciatore belga non sta vivendo un momento personale felicissimo.

La Roma è in seria difficoltà e si trova ad affrontare un Napoli primo in classifica, in salute. Così come riportato dall’edizione odierna del “Corriere della Sera“, Di Franacesco schiererà Nainggolan dal primo minuto nonostante il centrocampista belga sia reduce da una ricostruzione del dente ed è ancora dolorante. I giallorossi saranno agguerriti e faranno di tutto per dare una svolta a questo periodo negativo; Il Napoli d’altro canto non dovrà scendere in campo già convinto di vincere ed uscire indenne.

A cura di Sabrina Fiorenzano.

