Nainggolan: “Sarei potuto andare al Chelsea, ma a Roma ho tutto”

Il centrocampista belga della Roma, Radja Nainggolan, ha rilasciato un’intervista al sito belga ‘Sportmagazine.knack.be’:

“Per quello che ho fatto in questi anni, meriterei di andare in Russia.

La posizione in campo? Mi schiererei tra i due di centrocampo del 3-4-2-1. Ho saltato la precedente edizione della Coppa del Mondo e ci terrei a esserci quest’anno.

Ho un buon rapporto con tutti, non sono uno che crea problemi, mai avuto problemi con nessun compagno, alcuni sono venuti a trovarmi anche a Roma.

Forse dovrei avere un rapporto migliore con il CT ma non ho avuto problemi nemmeno con lui. A volte bisogna accettare delle scelte che non si condividono ma mi manca l’esperienza di un mondiale e sarei molto dispiaciuto se non dovessi andare. “

Sulla Roma: “Sarei potuto andare al Chelsea ma anche in altri club, ma non mi piace cambiare stile di vita a 28 anni, preferisco restare dove sto bene.

Se i soldi fossero stati le mie motivazioni avrei cambiato parecchi club. Il mio obiettivo è di vivere bene, e a Roma ho tutto per stare bene”

