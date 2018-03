Nainggolan: “Sogno lo Scudetto. Senza il calcio sarei in mezzo alla strada”

Radja Nainggolan, centrocampista della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul canale Youtube ‘IlvostrocaroDexter’.

Queste le sue parole anticipate da pagineromaniste: “Qual è stato il gol più bello e quello più importante? Quello più importante non saprei, di belli ce ne sono un paio, sicuramente quello all’Inter dello scorso anno. Il trofeo che desidero più di ogni altra cosa? Sogno uno scudetto con la Roma, più del Mondiale e della Champions. Se non ci fosse il calcio che cosa avrei fatto? Sarei in mezzo alla strada… (ride, ndr)”

