Nainggolan: “Spero che lo scudetto lo vinca la Juve, non me ne voglia Mertens”

Il centrocampista della Roma, Radja Nainggolan, ha rilasciato un’intervista a Il tempo:

“Ce l’ho con la Juve ma spero che lo scudetto lo vincano loro. Non ho niente contro il Napoli, anzi per come giocano lo meriterebbero anche, ma se per cinque anni arrivo sempre secondo e quest’anno dovesse vincere una squadra diversa dalla Juve mi roderebbe molto, non me ne voglia Mertens”

Qual è la vostra vera rivale per entrare in Champions?

«Dipende soprattutto da noi. La Lazio ha l’Europa League, gioca di giovedì e non sarà facile. L’Inter è una squadra che ha fatto cinque partite male, poi è andata a Genova su un campo durissimo e ha vinto 0-5: cose inspiegabili. Noi abbiamo avuto un calo, magari anche loro e sono ripartiti adesso. Spero che alla fine la Roma sarà tra le prime quattro perché è troppo importante. Ci sono ancora scontri diretti da giocare, noi abbiamo il derby».

La Lazio si sta lamentando per i torti arbitrali.

«Vedono rigori anche quando non ci sono e secondo me è capitato che in qualche partita siano stati agevolati. È successo pure a noi in passato di protestare tanto, ad esempio quando ci hanno fischiato contro due rigori con la Juve per falli avvenuti fuori area. Gli episodi sono infiniti, però si deve andare avanti. Invece i laziali parlano ancora dei fatti della terza giornata, ma siamo arrivati alla trentesima…».

