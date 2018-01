Nanella, l’ultra-novantenne tifosissima del Napoli

Quando la passione partenopea per la squadra del cuore non ha età e confini.

Tifo e speranza, passione e amore, c’è un po’ di tutto – e nel senso più positivo del termine – negli occhi e nella voce di Nanella Lepre, una specialissima tifosa del Napoli di 94 anni. Nanella, che da un po’ di anni vive a Torino con la sua famiglia nei pressi dello stadio della squadra granata, segue sempre con accesa passione ogni gara del Napoli in tv, così come per anni lo ha fatto dal vivo sugli spalti degli stadi del Vomero e di Fuorigrotta. Davanti al piccolo schermo durante le gare sono immancabili la coperta bianco-azzurra ed un’immagine del Volto Santo, rigorosamente stretta fra le mani per tutti i 90 minuti. Perchè si sa, il Napoli è una fede.

Nanella ha però un desiderio da vera tifosa, quello di avere almeno un saluto da uno dei beniamini azzurri che le regalano tante gioie durante le partite. Raccogliamo quindi la voce della simpaticissima fan partenopea e volentieri la pubblichiamo.