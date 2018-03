Il campione portoghese ha parlato ai microfoni della pay-tv di Cologno Monzese.

“Questa è una gara molto importante per noi, è una partita che può darci tantissime motivazioni e rivalutare le tante belle gare giocate fino ad ora in questo torneo. Una vittoria può ridare fiducia al nostro gruppo, abbiamo fatto tanto lavoro e per bene fino ad oggi e non vogliamo rovinarlo, per tutti i tifosi e per la nostra squadra”.

Comments

comments