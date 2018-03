NapoLEõES; gli azzurri vincono a Lisbona e si qualificano

Callejon e Mertens stendono il Benfica (2-1). Inutile il gol di Jimenez

Un bellissimo Napoli si impone per 2-1 al Da Luz e si prende in un colpo solo primato nel girone e qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Nonostante la sconfitta anche il Benfica passa al turno successivo, ma deve ringraziare la Dinamo Kiev, che ha letteralmente disintegrato, con un netto 6-0, i turchi del Besiktas che invece retrocedono in Europa League. Alla sua prima esperienza in Champions, Sarri riesce dove finora solo Mazzarri era riuscito. Anzi, fa addirittura meglio del suo conterraneo, visto che stavolta gli azzurri hanno vinto il proprio girone (con Mazzarri invece fu secondo posto alle spalle del Bayern Monaco) e giocheranno quindi il ritorno degli ottavi al San Paolo.

La partita – Sarri si affida a Manolo Gabbiadini, con Mertens dunque in panchina, così come Zielinski, al quale viene preferito Allan. Rui Vitoria, invece, a sorpresa rinuncia a Mitroglou, lanciando dal primo minuto Raul Jimenez. Primi venti minuti abbastanza noiosi, con le due squadre che sembrano più interessate a quanto succede a Kiev. La prima grande occasione ce l’ha il Benfica, con Guedes che approfitta di un errore in disimpegno di Ghoulam, ma poi calcia a lato da buona posizione. Al 23’ invece è Jimenez a rendersi pericoloso, ma il suo diagonale è ben parato da Reina. Il Napoli risponde con Gabbiadini, che prima non riesce a correggere in rete un bel cross di Callejon e successivamente, imbeccato stavolta da Insigne, calcia di sinistro, ma trova l’opposizione del portiere Ederson. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, ma dall’Ucraina arrivano notizie confortanti: la Dinamo è in vantaggio per 4-0 sul Besiktas. In questo momento sia gli azzurri che i portoghesi sarebbero qualificati. Ma il Napoli non gioca per il pari e al 60’ colpisce con Callejon che, lanciato da un tocco delizioso del neoentrato Mertens, con un delizioso pallonetto sigla il suo primo gol europeo in questa stagione. Venti minuti più tardi è proprio Mertens a chiudere la partita: doppia finta su Luisao e destro sul primo palo. Inutile il gol di Jimenez, favorito da un errore di Albiol. Ora il Napoli attende il responso dell’urna. Urna che potrebbe riservare anche qualche brutta sorpresa: Bayern, Manchester City e PSG sono dietro l’angolo, e a queste potrebbe aggiungersi il Real Madrid. Ma a febbraio ci sarà da divertirsi. Con un Milik (e forse un Pavoletti) in più…

