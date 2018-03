Napoli, 10 anni fa la vittoria a Livorno firmata da un doppio Calaiò

Nel 2008 gli azzurri, da neopromossi in massima serie, sbancarono il Picchi grazie al bomber siciliano.

Il giorno 24 febbraio il Napoli ha giocato tredici partite, dieci in Serie A, due in Serie B ed una in Europa League, ottenendo quattro vittorie e cinque pareggi, con quattro sconfitte.

Ricordiamo il 2-1 a Livorno nella quinta di ritorno della Serie A 2007/08. Questa fu la formazione schierata da Edy Reja: Gianello; Santacroce, Cannavaro, Contini; Mannini, Gargano, Blasi (70′ Pazienza, 82′ Bogliacino), Hamšík, Savini (89′ Rullo); Sosa, Calaiò.

I gol: 57′ Calaiò, 74′ Diamanti, 91′ Calaiò.

Dopo 24 giornate il Napoli era undicesimo in classifica con 30 punti. A fine torneo gli azzurri si piazzarono all’ottavo posto, conquistando la qualificazione in Coppa Intertoto, mentre lo Scudetto fu vinto dall’Inter di Roberto Mancini.

A Livorno una doppietta di Emanuele Calaiò. Il centravanti palermitano, attualmente al Parma, ha giocato 136 gare in maglia azzurra segnando 44 gol: 40 in campionato (A, B, C1) e 4 in Coppa Italia. Non ha segnato invece nelle sue 7 presenze in Europa League, Supercoppa di Serie C1 e playoff di Serie C1.

Fonte (successivamente da noi corretta): SSCNapoli.it

