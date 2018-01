Napoli da 11+3 e imbattibile in trasferta, la prima volta di Sarri

Ripresa del campionato con vittoria per il Napoli. Dopo le due settimane di sosta gli azzurri hanno superato in trasferta l’Atalanta per 1-0 grazie a un gol di Mertens.

Mertens mette fine al digiuno di gol. Dopo nove giornate di digiuno Mertens è tornato al gol in campionato. L’ultimo gol in campionato Mertens lo ha segnato al Sassuolo nella 11° giornata giocata lo scorso 29 ottobre.

Napoli versione pirata. Continua l’imbattibilità in trasferta del Napoli. In questo campionato gli azzurri lontano del San Paolo in 11 gare hanno conquistato 10 vittorie e 1 pareggio (con il Chievo)Se si considera anche lo scorso campionato il Napoli ha vinto 21 delle ultime 24 trasferte pareggiando le altre tre.

Prima volta di Sarri in casa Gasperini. Quella di ieri per Sarri è stata la prima vittoria in trasferta contro Gasperini.

Napoli 11+3. Per l’undicesima partita in questo campionato il Napoli ha mantenuto la porta inviolata, mentre sono tre le gare consecutive (Crotone, Verona e Atalanta) che il Napoli non subisce gol.

Atalanta stop dopo otto gare. L’Atalanta ferma a otto il numero di gare consecutive che l’hanno vista andare in gol contro il Napoli.

STATISTICHE ATALANTA-NAPOLI: 0-1

GOL: 1 (Mertens-destro);

ASSIST: 1 (1 Callejon);

PALI COLPITI: 0;

RIGORI CONTRO: 0;

RIGORI A FAVORE: 0;

AMMONIZIONI: 2 (1 Mario Rui, 1 Callejon);

ESPULSIONI: 0;

MINUTI GIOCATI: 96 (46+50);

POSSESSO PALLA: 51,2%;

STATISTICHE STAGIONALI.

PARTITE GIOCATE: 31

VITTORIE: 22 (11 in casa – 11 in trasferta)

PAREGGI: 3 (2 in casa, 1 in trasferta)

SCONFITTE: 6 (3 in casa – 3 in trasferta)

GOL SEGNATI: 62 (15 Mertens, 10 Insigne, 8 Callejon, 6 Zielinski, 4 Jorginho, 4 Hamsik, 4 Koulibaky, 3 Allan, 2 Milik, 2 Ghoulam, 1 Rog, 1 Diawara, 2 autoreti)

GOL SUBITI: 27

ASSIST: 34 (10 Mertens, 7 Insigne, 4 Ghoulam, 3 Callejon, 2 Hamsik, 2 Albiol, 2 Jorginho, 2 Allan, 1 Diawara, 1 Mario Rui)

PALI COLPITI: 15 (5 Insigne, 3 Zielinski, 2 Hamsik, 2 Mertens, 1 Ghoulam, 1 Ounas, 1 autotraversa-Nizza)

RIGORI A FAVORE: 9 (Realizzati: 7 – Sbagliati: 2)

RIGORI CONTRO: 4 (Realizzati: 3 – Sbagliati: 1)

AMMONIZIONI: 50 (8 Koulibaly, 6 Mertens, 5 Mario Rui (3+2 con rosso), 4 Albiol, 4 Jorginho, 3 Insigne, 3 Rog, 2 Zielinski, 2 Hysaj, 2 Reina, 2 Chiriches, 2 Maggio, 2 Diawara, 2 Callejon, 1 Allan, 1 Ghoulam, 1 Giaccherini)

ESPULSIONI: 2 (1 Hysaj, 1 Mario Rui per doppio giallo);

MINUTI GIOCATI: 2.938;

MIGLIOR GOLEADOR: Mertens con 15 gol

MEDIE: Il Napoli, tra campionato e coppe, finora ha vinto il 70,97% delle partite, pareggiate il 9,68% e perse il 19,35%. La media gol segnati a partita è di 2 mentre la media di quelli subìti è di 0,84.

STATISTICHE CAMPIONATO.

PARTITE GIOCATE: 21

VITTORIE: 17 (7 in casa – 10 in trasferta)

PAREGGI: 3 (2 in casa, 1 in trasferta)

SCONFITTE: 1 (1 in casa)

GOL SEGNATI: 45 (11 Mertens, 6 Callejon, 5 Insigne, 4 Zielinski, 4 Hamsik, 4 Koulibaly, 3 Allan, 2 Ghoulam, 2 Jorginho, 1 Milik, 1 Rog, 2 autoreti)

GOL SUBITI: 13

ASSIST: 25 (6 Mertens, 5 Insigne, 3 Ghoulam, 3 Callejon, 2 Jorginho, 2 Allan, 1 Hamsik, 1 Diawara, 1 Albiol, 1 Mario Rui)

PALI COLPITI: 10 (3 Zielinski, 3 Insigne, 2 Hamsik, 1 Mertens, 1 Ghoulam)

RIGORI A FAVORE: 5 (Realizzati: 4 – Sbagliati: 1)

RIGORI CONTRO: 2 (Realizzati: 2 – Sbagliati: 0)

AMMONIZIONI: 33 (4 Jorginho, 5 Mario Rui (3 + 2 con rosso), 3 Koulibaly, 3 Albiol, 3 Mertens, 2 Zielinski, 2 Rog, 2 Hysaj, 2 Callejon, 1 Reina, 1 Chiriches, 1 Ghoulam, 1 Insigne, 1 Giaccherini, 1 Allan, 1 Diawara)

ESPULSIONI: 2 (1 Hysaj, 1 Mario Rui per doppio giallo)

MINUTI GIOCATI: 1.992

MIGLIOR GOLEADOR: Mertens con 11 gol

MEDIE: Il Napoli in campionato finora ha vinto il 80,95% delle partite, pareggiate lo 14,29% e perse il 4,76%. La media gol segnati a partita è di 2,3 mentre la media di quelli subìti è di 0,62.

STATISTICHE CHAMPIONS LEAGUE.

PARTITE GIOCATE: 8

VITTORIE: 4 (3 in casa, 1 in trasferta)

PAREGGI: 0

SCONFITTE: 4 (1 in casa – 3 in trasferta)

GOL SEGNATI: 15 (4 Insigne, 3 Mertens, 2 Jorginho, 2 Callejon, 2 Zielinski, 1 Milik, 1 Diawara)

GOL SUBITI: 11

ASSIST: 7 (3 Mertens, 1 Insigne, 1 Hamsik, 1 Ghoulam, 1 Albiol)

PALI COLPITI: 4 (2 Insigne, 1 Mertens, 1 autotraversa Nizza)

RIGORI A FAVORE: 5 (Realizzati: 4/Jorginho, Milik, Diawara. Jorginho – Sbagliati: 1/Mertens)

RIGORI CONTRO: 1 (Feyenoord-parato da Reina)

AMMONIZIONI: 15 (4 Koulibaly, 3 Mertens, 2 Insigne, 2 Maggio, 1 Diawara, 1 Albiol, 1 Reina, 1 Chiriches)

ESPULSIONI: 0

MINUTI GIOCATI: 758

MIGLIOR GOLEADOR: Insigne con 4 gol;

MEDIE: Il Napoli ha vinto il 50% delle partite, pareggiate lo 0% e perse il 50%. La media gol segnati a partita è di 1,87 mentre di quelli subìti è di 1,37 a partita.

STATISTICHE COPPA ITALIA.

PARTITE GIOCATE: 2

VITTORIE: 1 (1 in casa)

PAREGGI: 0

SCONFITTE: 1 (1 in casa)

GOL SEGNATI: 2 (1 Insigne, 1 Mertens)

GOL SUBITI: 2

ASSIST: 2 (1 Mertens, 1 Insigne)

PALI COLPITI: 1 (1 Ounas)

RIGORI A FAVORE: 0

RIGORI CONTRO: 0

AMMONIZIONI: 2 (1 Koulibaly, 1 Rog)

ESPULSIONI: 0

MINUTI GIOCATI: 188

MIGLIOR GOLEADOR: Insigne e Mertens 1 gol

MEDIE: Il Napoli ha vinto il 50% delle partite, pareggiate lo 0% e perse il 50%. La media gol segnati a partita è di 1 mentre di quelli subìti è di 1 a partita.

