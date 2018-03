Napoli, 14 anni fa la vittoria nel derby firmata Savoldi jr.

Nel 2004 i partenopei vincevano la stra-regionale con l’Avellino grazie a un gol del figlio d’arte.

Il giorno 22 febbraio il Napoli ha giocato undici partite, dieci in serie A ed una in serie B, ottenendo sei vittorie e due pareggi, con tre sconfitte. Ricordiamo l’1-0 all’Avellino nella quinta di ritorno della Serie B 2003/04.

Questa fu la formazione schierata dal mister Gigi Simoni: Manitta, Zamboni, Bonomi, Carrera, Tosto, Perovic, Marcolin (72′ Olive), Vidigal, Zanini (79′ Pasino), Savoldi II (70′ Del Grosso), Dionigi.

I gol: 52′ Savoldi II

In quel torneo cadetto a ventiquattro squadre il Napoli si piazzò al tredicesimo posto, in estate poi il fallimento della società e dopo qualche mese fa ci fu l’inizio dell’era De Laurentiis.

Il gol che decise il derby contro l’Avellino di Zdeněk Zeman porta la firma di Gianluca Savoldi. Il figlio di Beppe (165 gare e 77 gol in azzurro fra il 1975 e il 1979) ha segnato due gol nelle sue 13 presenze in campionato con la maglia del Napoli. Ha giocato anche una partita in Coppa Italia.

Fonte: SSCNapoli.it

