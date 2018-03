Napoli, il 15 febbraio in campo è un tabù da sfatare

Il giorno 15 febbraio il Napoli ha giocato undici partite: nove in Serie A, una in Serie B ed una in Champions, ottenendo due vittorie e tre pareggi, con sei sconfitte.

Ricordiamo il 2-0 a Marassi contro la Sampdoria nella terza di ritorno della Serie A 1968/69. Questa fu la formazione schierata dal mister Egidio Di Costanzo: Zoff; Nardin, Pogliana; Zurlini, Guarneri, Bianchi; Cané, Juliano, Altafini, Montefusco, Barison.

I gol: 43′ Altafini, 89′ Barison.

In Napoli concluse quel torneo al settimo posto. Di Costanzo subentrò a Chiappella per poi cedergli nuovamente la panchina a cinque giornate dalla fine.

Il gol del 2-0 a Marassi porta la firma di Paolo Barison che vanta 16 gol nelle sue 74 presenze in maglia azzurra: 7 in 55 di Serie A, 2 nelle 9 di Coppa Italia e 7 nelle 10 presenze in Europa.

Fonte: SSCNapoli.it