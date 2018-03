Napoli, 26 anni fa la goleada all’Ascoli nell’ultima di Giordano

Nel 1992 gli azzurri vinsero 5-1 e salutarono il ritiro dell’indimenticato bomber della Ma.Gi.Ca.

Il giorno 1°marzo il Napoli ha giocato dodici partite: dieci in Serie A, una in Serie B ed una in Coppa Uefa. Il bottino è perfettamente equilibrato fra quattro vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte.

Ricordiamo la gara della 23° giornata della Serie A 91/92, in cui gli azzurri rifilarono un sonoro 5-1 all’Ascoli dell’ex Bruno Giordano. Il centravanti romano, all’epoca prossimo ai 36 anni, entrò in campo al 65′ per giocare gli ultimi minuti da calciatore proprio nel suo ex stadio davanti ai suoi ex tifosi.

Questa fu la formazione schierata dal mister Claudio Ranieri in quel match: Galli, Ferrara, Francini, Crippa, Alemao, Blanc, Corradini (70′ Tarantino), De Napoli (46′ De Agostini II), Careca, Zola, Padovano.

Marcatori: 7′ Careca, 16′ Padovano, 30′ Francini, 47′ Ferrara (autogol), 61′ Padovano, 70′ Alemao.

Dopo ventitre giornate il Napoli era terzo in classifica con 40 punti, dietro il Milan capolista e la Juventus seconda. Gli azzurri, dopo un intero campionato sui vari gradini del podio, si fecero sorpassare alle penultima giornata dal Torino e conclusero il campionato in quarta posizione.

Spicca nella gara di 26 anni fa con l’Ascoli una doppietta di Michele Padovano. Il centravanti torinese, che il Napoli acquistò dal Pisa per poi cederlo dopo un solo anno al Genoa, ha indossato 31 volte la maglia azzurra in gare ufficiali (27 in Serie A), segnando 7 gol.



Fonte articolo (in gran parte però corretto in testo e statistiche): SSCNapoli.it

