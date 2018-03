Napoli, 31 anni fa la pesante vittoria a Bergamo con Giordano-gol

Nel 1987 l’attaccante romano fu il match-winner della sfida in casa dell’Atalanta.

Il giorno 8 marzo il Napoli ha giocato dodici partite, undici in Serie A ed una in Serie B, ottenendo due vittorie e cinque pareggi, con cinque sconfitte.

Ricordiamo l’1-0 a Bergamo nella sesta di ritorno della Serie A 1986/87. Questa fu la formazione schierata dal mister Ottavio Bianchi: Garella, Volpecina, Ferrara, Bagni, Ferrario, Renica, Caffarelli (60′ Bruscolotti), De Napoli, Giordano (85′ Carnevale), Maradona, Romano.

–

Gol: 12′ Giordano

–

Dopo ventuno giornate il Napoli era primo in classifica con 33 punti, cinque in più del trio al secondo posto composto da Roma, Milan e Juventus. Il 1986/87 è l’anno del primo, storico scudetto azzurro.

Il gol vincente a Bergamo porta la firma di Bruno Giordano. Il centravanti di Trastevere ha segnato 37 gol nelle sue 109 presenze in maglia azzurra: 23 in 78 di Serie A e 14 nelle 27 di Coppa Italia. Non ha invece segnato nelle quattro partite disputate fra Coppa Uefa e Coppa dei Campioni.

Fonte (parziale date le nostre correzioni): SSCNapoli.it

Comments

comments